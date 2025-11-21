Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Ribasso scomposto per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,15% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21.803,9 con area di resistenza individuata a quota 22.626,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21.529,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
