Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Ribasso scomposto per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,15% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21.803,9 con area di resistenza individuata a quota 22.626,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21.529,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)