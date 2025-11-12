Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Lieve ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude in flessione dello 0,25%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.662,1, mentre il primo supporto è stimato a 23.139,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.184,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)