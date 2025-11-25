Milano 24-nov
42.298 -0,85%
Nasdaq 24-nov
24.874 +2,62%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 24-nov
9.535 -0,05%
Francoforte 24-nov
23.239 0,00%

Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,39% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 48.815,27 punti

Finanza
Tokyo, in progresso dello 0,39% alle 03:50, tratta a 48.815,27 punti.
