Dazi sull'acciaio più soft? La mossa Usa (che l'Ue ha respinto)

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio degli Stati Unitiha dichiarato in un'intervista a Bloomberg che gli Stati Uniti avrebbero concesso all'UE un accordo più soft "sin cambio di un intervento sulle sueGli Usa impongono un'imposta del 50% sulle importazioni europee di metalli e Lutnick ha affermato che Bruxelles deve modificare le sue normative digitali per raggiungere un accordo che rNon si fa attendere la risposta dell'Ue che chiude la porta alla possibilità.ha dichiarato, vicepresidente della Commissione europea, in una nota rilasciata lunedì sera. "Noi europei abbiamo adottato le nostre regole per garantire mercati equi e tutelare i diritti dei consumatoriQuel che è certo è che il "collegamento" diretto tra dazi sull'acciaio e norme tecnologiche messo sul piatto da da Lutnick mette l'UE in una posizione difficile, proprio nel momento in cui cerca di ottenere esenzioni tariffarie dagli Stati Uniti. Intanto, il presidenteontinua a rimproverare l'UE, che ha definito creata per