Dazi sull'acciaio più soft? La mossa Usa (che l'Ue ha respinto)

(Teleborsa) - Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick
ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg
che gli Stati Uniti avrebbero concesso all'UE un accordo più soft "su acciaio e alluminio"
in cambio di un intervento sulle sue normative tecnologiche.
Gli Usa impongono un'imposta del 50% sulle importazioni europee di metalli e Lutnick ha affermato che Bruxelles deve modificare le sue normative digitali per raggiungere un accordo che riduca i dazi sull'acciaio e sull'alluminio
.
Non si fa attendere la risposta dell'Ue che chiude la porta alla possibilità. "Il regolamento europeo sul digitale non è negoziabile",
ha dichiarato Teresa Ribera
, vicepresidente della Commissione europea, in una nota rilasciata lunedì sera. "Noi europei abbiamo adottato le nostre regole per garantire mercati equi e tutelare i diritti dei consumatori, garantendo al contempo il futuro digitale dell'Europa".
Quel che è certo è che il "collegamento" diretto tra dazi sull'acciaio e norme tecnologiche messo sul piatto da da Lutnick mette l'UE in una posizione difficile, proprio nel momento in cui cerca di ottenere esenzioni tariffarie dagli Stati Uniti. Intanto, il presidente Donald Trump c
ontinua a rimproverare l'UE, che ha definito creata per