Federacciai: produzione acciaio in crescita a ottobre (+2,2% annuo)

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre la produzione nazionale di acciaio
si è confermata in miglioramento nel confronto tendenziale per il quarto mese consecutivo, sebbene con un tasso in rallentamento. Lo rende noto Federacciai
in una nota.
Nello specifico le acciaierie nazionali
hanno colato 2 milioni di tonnellate (M.t.) di acciaio
, in crescita del 2,2% su ottobre 2024, consolidando dall'inizio dell'anno, con 17,5 M.t., un incremento del 3,1% sui primi dieci mesi del 2024.
Scorrendo la filiera produttiva
si rilevano performance diverse per le due famiglie di laminati a caldo. Lunghi:
continuano l'espansione, +11,6% su ottobre 2024 per un totale di 1,2 M.t., portando i volumi produttivi dall'inizio dell'anno a 10,4 M.t., in crescita del 4,4%. Piani: ritornano in negativo, -2,6% su base annua per un totale di 779 mila t., cumulando da gennaio, con 7,6 M.t., un aumento del 4,7%.