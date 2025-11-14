Dazi, accordo Usa-Svizzera: tariffe su prodotti elvetici scendono al 15%

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
e la Svizzera
hanno annunciato di aver raggiunto un accordo
per ridurre i dazi statunitensi
sui prodotti elvetici dal 39% al 15%, ponendo fine a mesi di tensioni commerciali che avevano pesato in modo significativo sull’export svizzero
.
L’intesa, resa pubblica dal Consiglio federale
su X, è stata confermata dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer
, che ha anticipato la pubblicazione dei dettagli sul sito della Casa Bianca.
Per Berna il taglio dei dazi rappresenta un risultato molto importante dopo l’imposizione, ad agosto, delle tariffe aggiuntive su numerosi prodotti svizzeri. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva incontrato alla Casa Bianca i principali leader dell’industria svizzera, guidati dal presidente del gruppo Richemont
, Johann Rupert
.
L'accordo potrebbe ora rilanciare diversi settori, in particolare l’orologeria di lusso
. Quest’ultima aveva registrato un forte boom nel 2024, con esportazioni oltre i 4 miliardi di franchi, salvo poi subire un crollo del 55% verso gli Stati Uniti nel solo mese di settembre.(Foto: Marco Pregnolato su Unsplash)