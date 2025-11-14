Dazi, accordo Usa-Svizzera: tariffe su prodotti elvetici scendono al 15%

Richemont

(Teleborsa) - Glie lahanno annunciato di aver raggiunto unper ridurre isui prodotti elvetici dal 39% al 15%, ponendo fine a mesi di tensioni commerciali che avevano pesato in modo significativo sull’L’intesa, resa pubblica dalsu X, è stata confermata dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, che ha anticipato la pubblicazione dei dettagli sul sito della Casa Bianca.Per Berna il taglio dei dazi rappresenta un risultato molto importante dopo l’imposizione, ad agosto, delle tariffe aggiuntive su numerosi prodotti svizzeri. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva incontrato alla Casa Bianca i principali leader dell’industria svizzera, guidati dal presidente del gruppoL'accordo potrebbe ora rilanciare diversi settori, in particolare l’. Quest’ultima aveva registrato un forte boom nel 2024, con esportazioni oltre i 4 miliardi di franchi, salvo poi subire un crollo del 55% verso gli Stati Uniti nel solo mese di settembre.