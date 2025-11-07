Honda taglia le stime annuali: pesano i dazi Usa e carenza di chip Nexperia

Honda Motor

(Teleborsa) -ha rivisto al ribasso le previsioni per l’anno fiscale in corso, citando l’impatto deie la carenza diprovenienti dal fornitore olandese Nexperia, al centro di una disputa tra i governi di Paesi Bassi e Cina.Nel primo semestre chiuso a settembre, l’azienda giapponese ha registrato undi(circa 2,04 miliardi di dollari), in calo del 37% rispetto all’anno precedente e inferiore alle stime degli analisti di Quick (¥342,97 miliardi). L’impatto dei dazi USA sull’utile operativo del periodo è stato diHonda ha tagliato ledi vendite globali di veicoli per l’anno fiscale, ora attese acontro i 3,62 milioni precedentemente stimati, a causa della debolezza della domanda in Asia e della scarsità di chip.Per l’esercizio che si chiuderà a marzo, il gruppo prevedein calo del 4,6% a 20,7 trilioni di yen e un utile netto in diminuzione del 64% a 300 miliardi di yen, rispetto alla precedente stima di 21,1 trilioni e 420 miliardi di yen.La casa di Tokyo ha tuttaviadell’impatto dei dazi USA sull’intero esercizio, ora previsto a 385 miliardi di yen rispetto ai 450 miliardi stimati in precedenza.La casa giapponese ha inoltre segnalato un impatto strutturale a lungo termine dovuto al rallentamento della, prevedendo ora che la quota di EV sulle vendite globali nel 2030 scenda al 20%, rispetto al 30% annunciato in precedenza.