Milano 11:02
46.613 -0,18%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:02
10.675 -0,09%
Francoforte 11:01
24.962 -0,12%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
In rialzo l'indice Utilities dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 571,42 punti.
Condividi
```