Milano 15:16
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:16
10.676 +1,13%
Francoforte 15:16
25.142 +0,58%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,83%.
Condividi
```