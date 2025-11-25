Milano 11:30
42.081 -0,51%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:30
9.530 -0,05%
Francoforte 11:30
23.170 -0,30%

Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per ThyssenKrupp
Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.
Condividi
```