Milano 17:23
45.490 +0,13%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:24
10.467 +0,19%
Francoforte 17:23
24.801 -0,46%

Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,18%.
Condividi
```