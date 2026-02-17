Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:45
24.674 -0,24%
Dow Jones 17:45
49.536 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: in calo ThyssenKrupp
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 3,39%.
