Milano 11:31
42.101 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:31
9.530 -0,05%
Francoforte 11:31
23.178 -0,26%

GOLD del 24/11/2025

Finanza
GOLD del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo dell'1,75%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.160,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.089,6. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.231,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
