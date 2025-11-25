GOLD del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo dell'1,75%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.160,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.089,6. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.231,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)