Londra: seduta molto difficile per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - A picco il gruppo bancario britannico
, che presenta un pessimo -3,85%.
Il movimento di Lloyds Banking Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Lloyds Banking Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9129 sterline e primo supporto individuato a 0,8995. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9263.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)