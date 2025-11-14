Milano 10:04
44.418 -0,75%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:04
9.712 -0,97%
Francoforte 10:04
23.893 -0,62%

Londra: seduta molto difficile per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: seduta molto difficile per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - A picco il gruppo bancario britannico, che presenta un pessimo -3,85%.

Il movimento di Lloyds Banking Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Lloyds Banking Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9129 sterline e primo supporto individuato a 0,8995. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9263.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```