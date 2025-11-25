Londra: vendite diffuse su easyJet

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia aerea low cost inglese
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che easyJet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,15%, rispetto a -1,1% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di breve periodo di easyJet
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,772 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,521. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,023.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)