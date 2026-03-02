Londra: andamento negativo per easyJet

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese
, che passa di mano con un calo del 3,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di easyJet
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,33 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,571. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)