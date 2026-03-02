Milano 17:21
46.267 -2,00%
Nasdaq 17:21
24.892 -0,27%
Dow Jones 17:21
48.824 -0,32%
Londra 17:21
10.784 -1,16%
Francoforte 17:20
24.669 -2,43%

Londra: andamento negativo per easyJet
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese, che passa di mano con un calo del 3,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di easyJet suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,33 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,571. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
