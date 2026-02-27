Milano 13:02
47.461 +0,07%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:02
10.891 +0,41%
Francoforte 13:00
25.317 +0,11%

Londra: si concentrano le vendite su easyJet

Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese, con una flessione del 2,50%.
