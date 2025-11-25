Milano 16:37
42.710 +0,97%
Nasdaq 16:37
24.730 -0,58%
Dow Jones 16:37
46.709 +0,56%
Londra 16:37
9.598 +0,66%
Francoforte 16:37
23.436 +0,85%

Madrid: performance negativa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta con una perdita del 2,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,87 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,31. Il peggioramento di Acciona Energia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
