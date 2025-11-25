Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
evidenzia un declino dei corsi verso area 45,3 Euro con prima area di resistenza vista a 45,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,02.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)