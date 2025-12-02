Madrid: brillante l'andamento di Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 45,07 Euro con prima area di resistenza vista a 46,05. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 44,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)