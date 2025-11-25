Milano 16:38
42.697 +0,94%
Nasdaq 16:38
24.729 -0,58%
Dow Jones 16:38
46.713 +0,57%
Londra 16:38
9.599 +0,67%
Francoforte 16:38
23.432 +0,83%

New York: giornata negativa in Borsa per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul chipmaker, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,46%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 171,8 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 174,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 176,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
