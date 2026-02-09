New York: positiva la giornata per Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 3,23%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 195,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 205,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)