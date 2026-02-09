Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Nvidia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker, con una variazione percentuale del 3,23%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 195,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 205,1.

