New York: nuovo spunto rialzista per Workday

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Workday
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 239,4 USD. Supporto a 228,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 250,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)