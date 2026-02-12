Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Wall Street chiude sui livelli della vigilia

Commento, Finanza
Wall Street chiude sui livelli della vigilia
(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 50.121 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l'S&P-500, che chiude la giornata a 6.941 punti.

Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,29%); leggermente negativo l'S&P 100 (-0,29%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,59%), beni di consumo per l'ufficio (+1,40%) e materiali (+1,30%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti finanziario (-1,49%), telecomunicazioni (-1,31%) e beni di consumo secondari (-0,55%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+4,40%), Verizon Communication (+3,33%), Coca Cola (+2,33%) e United Health (+2,08%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM, che ha archiviato la seduta a -6,50%.

Lettera su Salesforce, che registra un importante calo del 4,37%.

Boeing scende del 2,61%.

Calo deciso per American Express, che segna un -2,53%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+9,94%), Gilead Sciences (+5,82%), NXP Semiconductors (+5,54%) e T-Mobile US (+5,07%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Shopify, che ha archiviato la seduta a -6,49%.

Scende Atlassian, con un ribasso del 6,40%.

Crolla CoStar, con una flessione del 5,86%.

Vendite a piene mani su Workday, che soffre un decremento del 5,66%.
Condividi
```