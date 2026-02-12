Wall Street chiude sui livelli della vigilia

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 50.121 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l'S&P-500
, che chiude la giornata a 6.941 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,29%); leggermente negativo l'S&P 100
(-0,29%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+2,59%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,40%) e materiali
(+1,30%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti finanziario
(-1,49%), telecomunicazioni
(-1,31%) e beni di consumo secondari
(-0,55%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Caterpillar
(+4,40%), Verizon Communication
(+3,33%), Coca Cola
(+2,33%) e United Health
(+2,08%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IBM
, che ha archiviato la seduta a -6,50%.
Lettera su Salesforce
, che registra un importante calo del 4,37%. Boeing
scende del 2,61%.
Calo deciso per American Express
, che segna un -2,53%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Micron Technology
(+9,94%), Gilead Sciences
(+5,82%), NXP Semiconductors
(+5,54%) e T-Mobile US
(+5,07%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Shopify
, che ha archiviato la seduta a -6,49%.
Scende Atlassian
, con un ribasso del 6,40%.
Crolla CoStar
, con una flessione del 5,86%.
Vendite a piene mani su Workday
, che soffre un decremento del 5,66%.