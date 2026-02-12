Wall Street chiude sui livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 50.121 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 6.941 punti.Leggermente positivo il(+0,29%); leggermente negativo l'(-0,29%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,59%),(+1,40%) e(+1,30%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,49%),(-1,31%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,40%),(+3,33%),(+2,33%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,37%.scende del 2,61%.Calo deciso per, che segna un -2,53%.Al top tra i, si posizionano(+9,94%),(+5,82%),(+5,54%) e(+5,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,49%.Scende, con un ribasso del 6,40%.Crolla, con una flessione del 5,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,66%.