A New York corre Applied Materials

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,46%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 331 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 323,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 338,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)