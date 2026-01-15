A New York corre Applied Materials

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Nasdaq 100

Applied Materials

produttore di chip

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,46%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 331 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 323,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 338,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)