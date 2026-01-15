Milano 16:56
A New York corre Applied Materials
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,46%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 331 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 323,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 338,1.

