PLATINUM del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo dell'1,81%.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.559,3. Supporto stimato a 1.523,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.595,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)