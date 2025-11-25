Milano 11:34
42.119 -0,42%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:34
9.532 -0,03%
Francoforte 11:34
23.174 -0,28%

PLATINUM del 24/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo dell'1,81%.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.559,3. Supporto stimato a 1.523,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.595,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
