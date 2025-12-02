Milano 11:52
43.510 +0,58%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:52
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.753 +0,69%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,23%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.897,71 punti

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,23%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,23% e chiude a 3.897,71 punti.
