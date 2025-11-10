Milano 13:27
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:27
9.777 +0,98%
Francoforte 13:27
23.998 +1,82%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,53%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.018,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,53%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,53% e chiude a 4.018,6 punti.
Condividi
```