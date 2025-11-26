Milano 12:25
42.937 +0,56%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:25
9.636 +0,28%
Francoforte 12:25
23.577 +0,48%

Cambi: euro a 1,1575 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1575 sul dollaro alle 11:30.
