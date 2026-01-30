Milano 17:35
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Insurance

Lieve aumento per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che si porta a 507,97 punti.
