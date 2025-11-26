Milano 9:59
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas

Il Comparto petrolifero europeo guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 431,27 punti.
