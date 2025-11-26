Fincantieri, U.S. Navy cancella ordine per 4 fregate commissionate. Previsto indennizzo

Fincantieri

(Teleborsa) - Nell'ambito della revisione generale della flotta avviata dalla U.S. Navy,e la Marina statunitense hanno raggiunto un importante accordo che prevede la, attualmente in costruzione presso i cantieri di Fincantieri Marinette Marine (FMM), in Wisconsin.In stretta collaborazione con la U.S. Navy, Fincantieri contribuirà alla realizzazione di nuove classi di unità navali. Per Fincantieri sonoche rispondono al meglio agli interessi immediati del Paese e al rilancio della cantieristica navale statunitense , come le navi rompighiaccio , le operazioni anfibi e e le missioni speciali.L'accordo garantisce la prosecuzione dei lavori sul le due fregate della classe Constellation attualmente in costruzione, mentre si prevede la, in linea con le nuove priorità strategiche della U.S. Navy. Oltre all'assegnazione di futuri ordini, a copertura di quanto sopra, l'intesa prevede un indennizzo a favore di Fincantieri Marine Group, tramite specifiche misure di compensazione, rispetto agli impegni economici e agli impatti industriali derivanti dalla decisione contrattuale della U.S. Navy, presa per propria convenienza.Questo nuovo assetto garantisce, pilastro fondamentale dell'industria navale degli Stati Uniti , valorizzando gli investimenti e le competenze sviluppate fino ad oggi. Negli ultimi anni, Fincantieri ha investito oltre 800 milioni di dollari nei suoi quattro cantieri americani: Marinette, Green Bay, Sturgeon Bay e Jacksonville.Fincantieri Marine Group impiega attualmente circanegli Stati Uniti, con un recente incremen to di 850 unità per sostenere la crescita e rafforzare la propria base industriale."L'accordo con la U.S. Navy segna un nuovo capitolo nella nostra partnership strategica, fondata sulla fiducia reciproca, visione condivisa e sulla ricerca del l'eccellenza - ha detto- Il percorso definito per il programma Constellation garantisce la necessaria stabilità ai nostri team e all'intero Sistema dei Cantieri del Wisconsin , consentendoci di continuare a investire in innovazione e competenze. Mentre la Marina si prepara a nuove tipologie di unità, siamo pronti a supportare le sue esigenze in evoluzione, facendo leva sulla forza delle nostre strutture americane e sull'esperienza maturata. I nostri investimenti nei cantieri statunitensi sono la prova della nostra visione di lungo termine: essere un punto di riferimento per l'industria navale americana e un motore per sostenere la rinascita della cantieristica nazionale".