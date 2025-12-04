Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo
, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
La tendenza ad una settimana di Fincantieri
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Fincantieri
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,18. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)