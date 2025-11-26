Milano 10:04
42.690 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:04
9.620 +0,10%
Francoforte 10:03
23.479 +0,06%

Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 2,55%.
