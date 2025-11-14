Milano 10:07
44.433 -0,72%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:07
9.705 -1,05%
Francoforte 10:07
23.887 -0,64%

Piazza Affari: in calo Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Fincantieri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,57.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
