Piazza Affari: in calo Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Fincantieri
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Fincantieri
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,79 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,35. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)