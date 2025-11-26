Fondazione RUI: per i 10 anni di Alumni testimonianze significative e dialogo con Alberto Pellai

(Teleborsa) -: l’Anniversario dei primiell’Associazioneha riportato “a casa” centinaia di alumni e amici da tutta Italia.Nella cornice della Torre PWC di Citylife ieri, martedì 25 novembre,“casa lontano da casa”, senza tralasciare uno sguardo al futuro.si sono alternate alcune testimonianze di ex-residenti che hanno raccontato come gli anni in residenza abbiano lasciato un segno profondo nel percorso personale, familiare e professionale di ciascuno. Tra questi Antonella Sberna, Alumna Viscontea, Vicepresidente del Parlamento Europeo, e Daniele Bonetti, Alumnus Torrescalla, Direttore Generale di ICU NGO.Ospite della seratache, in dialogo con il giornalista Francesco Ognibene, ha tracciato le linee più significative delle trasformazioni di questi ultimi dieci anni, sottolineando quanto la relazione formativa abbia un impatto sulla crescita del singolo. Il passaggio all’età adulta, infatti, è stato al centro del suo intervento, con i suoi tratti di consapevolezza di ciò che si è, scoperta dei propri doni e limiti, valorizzando i primi per metterli al servizio di tutti, e riconoscendo i secondi, cogliendoli comeporta per accedere a una “adultità” più equilibrata.Pellai, medico e psicoterapeuta, ha affermato a margine del suo intervento: “, Direttore Generale di Fondazione RUI, ha dichiarato: “L’Associazione Alumni Rui di Fondazione RUI, a dieci anni dalla sua nascita, conferma il suo obiettivo di riunire e valorizzare gli ex-residenti e amici di tutti i nostri Collegi di Merito che hanno in comune l’esperienza unica e decisiva, vissuta in residenza. Siamo convinti che realizzare iniziative ad alto contenuto formativo, capaci di mantenere vive le relazioni e le amicizie nate negli anni universitari, sia la chiave per promuovere una crescita umana e professionale continua ed essere persone che lasciano traccia. Oggi i nostri Alumni sono parte di una vera e propria community presente in Italia e in oltre 50 paesi che, anche grazie a occasioni come quella di oggi, ha ancora occasioni per ritrovarsi dopo molti anni, conoscere persone nuove e continuare il percorso di formazione iniziato in residenza”.Presidente Alumni Fondazione RUI, ha dichiarato: “Essere qui non è solo un modo per celebrare questi anni e, quindi, ringraziare per ciò che ci ha portati fin qui, ma soprattutto per ribadire che essere Alumni di una rete come quella dei Collegi di Merito della Fondazione RUI non significa essere parte di un network, ma di una solida rete di amici. Spesso diciamo, infatti, che i Collegi sono una casa lontano da casa e lo constato ogni volta che vedo i nostri Alumni ritrovarsi a distanza di anni in un autentico clima familiare. Oggi guardiamo al futuro convinti che la formazione continua e tutte le occasioni di incontro che ogni anno proponiamo sono la strada per proseguire nella crescita personale e professionale, in cui ciascuno di noi Alumni è chiamato a fare la propria parte a supporto di questa comunità”.ha segnato anche il lancio della campagna di fundraising “Un’alleanza per far crescere” con l’obiettivo di raccolta di 100 mila euro entro il 2028, volta a supportare gli studenti più meritevoli con ISEE inferiore a 35.000 euro, donando loro l’opportunità di vivere l’esperienza di residenza con una retta agevolata. Questa campagna si fonda su un percorso già intrapreso negli scorsi anni, quando gli Alumni hanno supportato le residenze attraverso donazioni, come quelle elargite per la ristrutturazione del Collegio Viscontea di Milano.L’Associazione Alumni Rui nasce nell’ottobre del 2015 con l’obiettivo di riunire gli ex-residenti e i frequentatori di tutti i Collegi della Fondazione Rui, valorizzando questa rete di persone che hanno in comune l’esperienza unica e decisiva, vissuta in residenza.della Fondazione RUI piu` di 5000 gli ex residenti hanno aderito a questa community; un network di amici che vivono in Italia e all’estero in piu` di 50 paesi nel mondo, e che lavorano nei piu` diversi ambiti professionali.Accanto agli eventi di networking e di formazione, l’Associazione in questi anni