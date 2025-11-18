175° anniversario Cdp, al via ‘Valore per il Territorio’ l’iniziativa che coinvolte le università





(Teleborsa) - ‘è l’iniziativa lanciata da Cdp e da Fondazione Cdp, in occasione del 175° anniversario di. Il progetto ha l’obiettivo di premiare le migliori proposte innovative nate in ambito universitario, in grado di impattare positivamente su quattro ambiti: economia circolare e sostenibilità, innovazione tecnologica e digitale, occupabilità e inclusione sociale, rigenerazione delle periferie.“Il nostro è un Paese che ha purtroppo dovuto affrontare negli ultimi decenni una fuga di talenti. Cdp vuole mettere questi talenti nelle condizioni di potersi esprimere, crescere, trasformare il presente e il futuro fornendo risorse. - ha sottolineato, Direttore Generale di Fondazione CDP - In primissima battuta lo facciamo scandagliando lo scenario delle università e dei centri di ricerca e rivolgendoci anche ai giovanissimi mettendoli nelle condizioni di poter rafforzare il proprio percorso di crescita professionale. Lo facciamo anche selezionando progetti di ricerca su quelle che sono le tematiche cruciali del momento: l'economia circolare, la sostenibilità, l'inclusione lavorativa, la rigenerazione dei territori e delle periferie”.L’iniziativa si rivolge a ricercatori universitari, dottori di ricerca/dottorandi (massimo 35 anni), laureati e laureandi magistrali (massimo 28 anni) e prevede un contributo di. Sono previsti premi da 150mila euro per i tre migliori progetti di ricerca, riconoscimenti da 10mila euro per altrettante tesi di dottorato e quattro premi da 5mila euro per tesi di laurea. Le candidature possono essere presentate sul portale di Fondazione CDP entro il 31 marzo 2026.