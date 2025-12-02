Fondazione ENAV in Kenya: al via il progetto di formazione medica al Neema Hospital di Nairobi

(Teleborsa) - Rafforzare le competenze del personale medico locale attraverso un percorso intensivo di formazione avanzata, contribuendo al miglioramento dell'assistenza sanitaria in un'area in cui l'accesso a cure specialistiche è particolarmente limitato. Con questo obiettivoin collaborazione cone laha avviato un importante progetto di formazione sanitaria a Nairobi, presso il Neema Hospital, situato nelle vicinanze di uno degli slum più estesi della capitale.Laresterà in Kenya dal 30 novembre al 7 dicembre, portando competenze cliniche, esperienza sul campo e supporto concreto allo sviluppo delle professionalità sanitarie locali. Durante la missione, il gruppo effettuerà anche una serie di sopralluoghi preliminari finalizzati alla definizione di future collaborazioni, con particolare attenzione al tema della telemedicina come strumento strategico per ridurre le distanze e rendere più accessibili le cure."Questo progetto rappresenta un passo importante nel promuovere cultura, sviluppo e competenze professionali in contesti che hanno bisogno di strumenti e opportunità. La formazione è il motore per costruire futuro, e la collaborazione tra istituzioni permette di generare un impatto reale sulle comunità", ha dichiarato il