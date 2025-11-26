Milano 10:00
42.742 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:00
9.629 +0,20%
Francoforte 10:00
23.517 +0,22%

Francoforte: brillante l'andamento di Zalando
(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zalando rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,69 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,16. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
