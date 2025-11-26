GOLD del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un -0,13%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.157, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.086. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.228.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)