Londra: in calo Sage

sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese

Sage

FTSE 100

Sage

(Teleborsa) - Rosso per lo, che sta segnando un calo del 2,25%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 10,8 sterline. Primo supporto individuato a 10,53. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)