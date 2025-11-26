Milano 14:43
43.049 +0,82%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:43
9.670 +0,63%
Francoforte 14:43
23.587 +0,52%

Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,88%, rispetto a +0,91% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di United Utilities è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,47 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
