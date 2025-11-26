Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che United Utilities
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,88%, rispetto a +0,91% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di United Utilities
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,47 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)