Milano 13:37
46.674 +0,35%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:37
10.483 +0,10%
Francoforte 13:37
25.185 +1,32%

Londra: nuovo spunto rialzista per ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per ICG
Seduta positiva per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che avanza bene del 2,26%.
Condividi
```