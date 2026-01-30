Milano 9:55
45.420 +0,76%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:55
10.188 +0,16%
24.511 +0,83%

Londra: nuovo spunto rialzista per Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Experian
Rialzo marcato per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che tratta in utile del 2,26% sui valori precedenti.
Condividi
```