Milano 14:43
43.049 +0,82%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:43
9.670 +0,63%
Francoforte 14:43
23.587 +0,52%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Acciona Energia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Acciona Energia evidenzia un declino dei corsi verso area 20,55 Euro con prima area di resistenza vista a 20,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```