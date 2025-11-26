Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Acciona Energia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Acciona Energia
evidenzia un declino dei corsi verso area 20,55 Euro con prima area di resistenza vista a 20,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,31.
