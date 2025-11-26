Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:45
25.259 +0,96%
Dow Jones 20:45
47.506 +0,84%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Natural Gas (Amsterdam) a 29,17 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 29,17 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,17 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```