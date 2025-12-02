Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:20
25.514 +0,67%
Dow Jones 19:20
47.363 +0,16%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: amplia l'ascesa Shopify

Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,71%.
