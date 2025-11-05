Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:06
47.289 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: amplia il rialzo Amgen
Grande giornata per la società farmaceutica, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,91%.
