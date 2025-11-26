New York: in acquisto AppLovin

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AppLovin
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AppLovin
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 569,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 587,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 606,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)