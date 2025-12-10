Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 22:00
25.776 +0,42%
Dow Jones 22:03
48.058 +1,05%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

New York: giornata depressa per AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma tecnologica di applicazioni, con un ribasso del 3,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AppLovin rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di AppLovin è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 716,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 693,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 739,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
